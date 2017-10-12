Ингушетия на создание туркластера привлекла уже более 771 млн рублей

МАГАС, 12 окт — РИА Новости, Адам Буражев. Власти Ингушетии намерены до конца следующего года завершить реализацию программы по созданию в республике всесезонного туристического кластера общей стоимостью более 1,1 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости представитель регионального Комтуризма Марем Оздоева.

Соглашение о создании туркластера было заключено в 2014 году местными властями с Федеральным агентством по туризму в рамках реализации ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)". На эти цели в общей сложности планируется затратить 1,136 миллиардов рублей.

"В ходе создания туркластера уже освоено более 771,4 миллиона рублей, из них 639,6 приходится на внебюджетные инвестиции", — сказала она.

По ее словам, к объектам всесезонного туристического центра относятся многофункциональный автотуристический центр и аквапарк в Назрани, башня Согласия и Дом торжеств в Магасе.

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