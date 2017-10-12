Ингушетия на создание туркластера привлекла уже более 771 млн рублей

МАГАС, 12 окт — РИА Новости, Адам Буражев. Власти Ингушетии намерены до конца следующего года завершить реализацию программы по созданию в республике всесезонного туристического кластера общей стоимостью более 1,1 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости представитель регионального Комтуризма Марем Оздоева.
"В ходе создания туркластера уже освоено более 771,4 миллиона рублей, из них 639,6 приходится на внебюджетные инвестиции", — сказала она.
По ее словам, к объектам всесезонного туристического центра относятся многофункциональный автотуристический центр и аквапарк в Назрани, башня Согласия и Дом торжеств в Магасе.
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