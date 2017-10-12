ЦБ понизил прогноз на инфляцию в 2017 году

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Банк России теперь ожидает инфляцию по итогам 2017 года на уровне 3,2%, уточнит свой прогноз в ближайшие дни, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ в сентябре уже уточнял прогноз по инфляции на конец 2017 года, понизив его до 3,5-3,8%. Глава регулятора тогда заявляла, что это не противоречит таргету ЦБ в 4%.

"Действительно, инфляция сейчас в годовом выражении опустилась чуть ниже 3%, мы считаем это абсолютно нормальным, это не отклонение от цели… По концу года мы также снижаем свой прогноз по инфляции, мы уточним этот прогноз в ближайшие дни, скорее всего, инфляция будет около 3,2%", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что снижение инфляции до 3% в сентябре произошло под воздействием как денежно-кредитной политики ЦБ, так и разовых позитивных факторов, таких как динамика курса рубля и хороший урожай.

Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась с 3,3% в августе до 3% в сентябре 2017 года. Ее снижение, по мнению ЦБ, является краткосрочным и в значительной мере связано с такими временными факторами, как высокий урожай сельхозкультур и его поздний сбор, сместивший на сентябрь поступление продукции на рынок, а также укрепление рубля.