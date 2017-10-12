Глава Гознака не исключил изменение внешнего вида купюры в 5000 рублей

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вопрос о модификации 5-тысячной банкноты может встать в 2018 году, не исключены в том числе и внешние изменения, сообщил журналистам глава "Гознака" Аркадий Трачук.

"Вопрос, вероятно, встанет о модификации. Например, 5-тысячная банкнота была введена в обращение, если я не ошибаюсь, в 2011 году. 7 лет (период модификации) наступает в следующем году — можно предположить, что будет проводиться работа (по модификации — ред.) Работа, на самом деле, проводится постоянно. Мы внедрили сейчас защитные признаки, будем смотреть, как они находятся в обращении", — сказал Трачук.

По результатам промышленной эксплуатации купюр с новыми защитными признаками будет готовиться следующая модификация. "Затем Банк России определит номиналы, в которых эта работа будет проводиться. У нас будут уже какие-то наработки, мы будем предлагать решения. Вопрос уже будет за выбором дизайна и решением технологических задач", — рассказал глава "Гознака".

По его словам, внешний вид купюр также будет обсуждаться. "Мне кажется, что в некоторых случаях уже настал момент менять внешний вид, потому концепция внешнего вида неизменна с 1995 года, а это уже более 20 лет. Соответственно, за 20 лет взгляды и на дизайн, и на защитный комплекс достаточно сильно изменились", — считает Трачук.

По его словам, существующая цветовая гамма банкнот не такая широкая, и для поддержания всей палитры банкнот будут использованы разнообразные цвета. "Потому что стоит такая задача — чтобы они были легко идентифицируемы", — пояснил он.