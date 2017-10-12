Володин прокомментировал идею регулирования криптовалют

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Нельзя руководствоваться исключительно запретительными мерами при разработке стандартов регулирования выпуска и оборота криптовалют, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы смотрим мировой опыт, он разный. Здесь важно, с одной стороны, сделать все, чтобы защитить граждан — чтобы не было мошеннических схем. Защитить национальную валюту. С другой стороны — посмотреть, что дает эта виртуальная валюта. И, понимая все это, выходить на правильные решения. Торопиться здесь было бы неправильно. Здесь можно ошибиться, а эта ошибка будет очень дорого стоить. Но чисто запретительными мерами нельзя руководствоваться. Здесь должно быть взвешенное эффективное решение", — сказал он.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее в среду сообщил, что базовые позиции по регулированию эмиссий и обращения криптовалют в РФ могут быть выработаны до конца 2017 года. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Минфин надеется начать регулирование криптовалют в РФ с начала 2018 года, но есть риск не успеть к этому сроку. За регулирование в РФ криптовалют будут отвечать Минфин, Росфинмониторинг и ЦБ.

В начале октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что люди, которые занимаются майнингом криптовалют, должны понимать, что эта деятельность связана с очень большими рисками, это высокоспекулятивный, волатильный актив, и здесь возможны негативные последствия.