Центробанк не сможет вернуть средства от санации ФК "Открытие" и Бинбанка

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Потраченные средства из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на санацию банка "ФК Открытие" и Бинбанка скорее всего не удастся вернуть при продаже этих банков, считает зампред ЦБ Василий Поздышев.

Ранее Поздышев отметил, что совокупно 800-820 миллиардов рублей потребуется для финансового оздоровления "ФК Открытие" и Бинбанка.

"Скорее всего, не вернём. Ни для кого не секрет, что банки продаются сейчас, если усреднить, без каких-либо повышающих коэффициентов к капиталу. Это несколько лет назад банк можно было продать за 3-4 капитала, сейчас банк продаётся либо за один капитал, либо даже с дисконтом. В нашем случае дисконт вряд ли будет применим, потому что банки будут хорошо докапитализированы. И с точки зрения ЦБ внутренние процедуры у них будут качественно построены", — сказал Поздышев в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, сможет ли ЦБ вернуть потраченные на санацию банков средства.

По его словам, сумма докапитализации банков, которую проведёт Банк России, будет превышать их капитал.

"Но мы стараемся минимизировать наши издержки, именно поэтому мы достаточно непростые переговоры с собственниками, которые скоро станут бывшими собственниками, о возможности довнесения иных активов, которые не обременены", — указал зампред ЦБ.

"Открытие" и Бинбанк, которые входят в топ-12 в РФ по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.