Центробанк рассказал о прибыли банковского сектора России в 2017 году

ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА МОЖЕТ БЫТЬ БЛИЗКОЙ К 1 ТРЛН РУБ И ВЫШЕ, НЕСМОТРЯ НА УБЫТКИ БИНБАНКА И "ФК ОТКРЫТИЕ" — ЗАМПРЕД ЦБ

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