Крадущийся дракон: куда утекают деньги китайских туристов в России

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Больше всего путешественников в Россию едет из КНР. В 2016-м в стране побывало более миллиона китайцев. Благодаря слабому рублю и безвизовому режиму для экскурсионных групп, их поток увеличивается четвертый год подряд. По данным Ростуризма, за первые шесть месяцев 2017-го он вырос на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Туристы из Китая тратят в России миллиарды долларов. Однако этот рынок практически не увеличивает госбюджет, так как большая часть денег возвращается в Поднебесную.

Нихао от Мао

"Путешествовать по России предпочитают пары, в которых супругам за пятьдесят", — делится наблюдениями руководитель программы China Friendly туристической ассоциации "Мир без границ" Анна Сибиркина. Чаще всего китайские бабушки и дедушки приезжают в Москву и Санкт-Петербург летом за новыми впечатлениями и селфи напротив Кремля, Мавзолея, Зимнего дворца и разводных мостов. Еще одно популярное направление — экотуризм на приграничных с КНР территориях. Чтобы подышать чистым воздухом, толпы пенсионеров с рюкзаками отправляются в Иркутск, Улан-Удэ и на берега Байкала.

Стоимость недельного тура, рассказывает Сибиркина, — около 70 тысяч рублей. За эту сумму китайцы наслаждаются природой, осматривают многочисленные памятники Ленину, парки и музеи военной техники. Также посещают места, в которых бывал Мао Цзэдун во время двух визитов в СССР. Такой отдых гости называют "красным туризмом".

К 100-летию Октябрьской революции комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга разработал для них два маршрута "Китайские товарищи в красном Петрограде" и "Китайский командир Бао Цисань". Буклеты на русском и китайском языках раздают бесплатно в офисах городского туристско-информационного бюро. В планах есть дом заседаний Союза китайских рабочих, Смольный институт благородных девиц (был резиденцией большевистского правительства) и крейсер "Аврора".

Опера, балет и храмы совсем не привлекают китайских туристов, утверждает Александр Львов, заместитель генерального директора ООО "РЖД Тур". При этом они любят участвовать в национальных торжествах: готовы на 9 мая положить пару красных гвоздик на могилу Неизвестного Солдата и пройти по Тверской с портретами коммунистических вождей в Бессмертном полку.

"Рыбачат, поют песни и пьют водку у костра с удовольствием, потому что русская традиция. А вот расписывать матрешку четыре часа не станут. Купить ее — да запросто!" — смеется Львов.

Любители шопинга

За рубежом китайцы тратят больше других интуристов. По словам Сибиркиной, в КНР существует стереотип, что в стране продаются одни подделки. Брендовые вещи азиаты стараются приобретать в Европе.

Для них столичный ЦУМ дублирует указатели, вывески и визитки на китайском и нанимает сотрудников, знающих самый распространенный диалект, — путунхуа или Mandarin. Помимо модной одежды и предметов роскоши, китайцы закупают в России косметику, меховые шубы и шапки, килограммами вывозят сувениры, шоколад, украшения из золота и янтаря. В Китае этот камень любят и называют "северным золотом". Верят, что изделия с янтарем защищают от неудач и болезней, и готовы дорого за них платить.

В 2015-м по всей стране китайцы потратили около двух миллиардов рублей. В прошлом году среднестатистический турист из КНР накупил в поездках по миру товаров на 3000 долларов. Тогда затраты китайских туристов на заграничный шопинг в целом уменьшились на 8%, так как Пекин снизил импортные пошлины.

Восточный поток

В "Мире без границ" подсчитали, что сейчас каждый день отпуска в России один китаец тратит в среднем 530 долларов. Полученная цифра отражает не только покупки, но и расходы на транспорт и проживание. Большую часть налогов с этих денег госбюджет не получает.

Игроки рынка рассказывают, что китайские фирмы организуют массовые туры так, чтобы граждане КНР ели и останавливались в тех гостиницах и ресторанах, которые напрямую или косвенно принадлежат владельцам из Китая. В поездках их сопровождают китайские гиды, которые рассказывают, что Вторая мировая война началась потому, что Адольф Гитлер мечтал заполучить Янтарную комнату.

Отправляющая сторона продает туры в Россию за бесценок. Затем зарабатывает миллионы юаней с помощью представителей китайских турагентств и гидов, которые водят приезжих по магазинам с янтарем, где цены на продукцию завышены в десятки раз. Эти точки работают только для путешественников из КНР. Охранники не пускают внутрь горожан и туристов из других стран.

"Идет обмен мешками банкнот. А порой деньги даже не пересекают границу России", — говорит Львов. Так по серым схемам из государства выводится около 0,5 миллиарда долларов в год. В 2018-м страна примет болельщиков чемпионата мира по футболу, а это значит, что еще больше китайцев захотят приехать в Россию.