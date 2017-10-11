Аналитик спрогнозировал рекордную прибыль российских банков в 2017 году

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российская банковская система по итогам 2017 года, скорее всего, продемонстрирует рекордную прибыль, несмотря на подпортивший статистику убыток в сентябре из-за санаций "ФК Открытие" и Бинбанка, прокомментировал РИА Новости главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Согласно данным, обнародованным ЦБ в среду, российские банки в сентябре получили убыток в 322 миллиарда рублей, и в итоге их прибыль по итогам девяти месяцев упала до 675 миллиардов рублей, хотя это все еще выше уровня прошлого года на 6,3%. Регулятор объяснил такой провал разовым признанием отрицательного финансового результата санируемых банковских групп. Речь идет о "ФК Открытие" и Бинбанке, о санации которых было объявлено в конце августа и в середине сентября соответственно.

"В прошлом году прибыль российских банков была 930 миллиардов рублей. Исходя из текущих условий, очень вероятно, что прибыль банков по итогам 2017 года превысит 1 триллион рублей. Рекорд, скорее всего, будет, но его немножко подпортит статистика за сентябрь", — считает главный аналитик Сбербанка.

Пока рекордным для российского банковского сектора остается 2012 год, когда, согласно подсчетам ЦБ, его прибыль составила 1,012 триллиона рублей. В последующие годы показатель менялся следующим образом: 994 миллиарда рублей в 2013 году, 589 миллиардов рублей в 2014 году, 192 миллиарда рублей в 2015 году и 930 миллиардов рублей в 2016 году.

"Если задача в том, чтобы анализировать ситуацию в банковской системе, а не динамику отдельного показателя, к подобным ситуациям надо относиться спокойно. Понятно, что ситуация с прибыльностью в банковской системе намного лучше, чем в 2016 году. Если не брать санации "Открытия" и Бинбанка, то понятно, что российская банковская система по итогам этого года имела все шансы показать рекордную прибыль за всю историю своего существования", — добавил Матовников.

Исходя из его оценок, рекорд мог превысить предыдущий примерно в 1,5 раза и составить более 1,5 триллиона рублей.

"Судя по всему, прибыль банков по итогам 2017 года будет все равно выше (предыдущего рекорда — ред.), если не будет новых подобных эпизодов. За восемь месяцев 2017 года прибыль банков составила 997 миллиардов рублей, это означает, что теоретически за оставшиеся три месяца банкам реально заработать около 400 миллиардов прибыли. Если бы не результат сентября, банковская система заработала бы не менее 1,5 триллионов, возможно, даже больше", — отметил главный аналитик Сбербанка.

Непоказательный показатель

При этом он высказал сомнение, что по показателю прибыли банков до налогообложения, на который все ориентируются по материалам ЦБ, можно делать выводы о здоровье банковской системы, поскольку он находится под влиянием "двух искажающих тенденций": с одной стороны, в него включаются показатели санируемых банков, для которых характерны скачки уровня резервов, неожиданные убытки и так далее, с другой стороны, из него исключаются показатели банков с отозванной лицензией.

"Например, если бы у Бинбанка с "Открытием" отозвали лицензию, то эти убытки не отразились бы в статистике банковской системы, как пропали, например, убытки "Югры", — пояснил Матовников.

"Соответственно, до какой степени вообще этот показатель свидетельствует о здоровье банковской системы, вопрос очень риторический. В принципе, хорошо бы публиковать статистику по санируемым банкам отдельно, потому что там эпизодически случаются выбросы, сильно влияющие на агрегированные показатели отчетности", — считает главный аналитик Сбербанка.

Санация Бинбанка и "ФК Открытие", проблемы которых связаны не с убытками сентября 2017 года, а с накопленным грузом всех предыдущих лет, отразилась в отчетности за один месяц, но к этому надо относиться спокойно и не считать, что в российской банковской системе что-либо изменилось, полагает он.

"Возможно, что будут еще какие-то убытки (Бинбанка и "Открытия"- ред.) в октябре, но если этого не будет, то банковская система вернется к прибыли", — заключил Матовников.

В июле зампред ЦБ Василий Поздышев сообщал, что совокупная прибыль банковского сектора РФ по итогам 2017 года может превысить 1-1,2 триллиона рублей. Глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов, который в 2018 году возглавит "ФК Открытие", сказал в июне, что ожидает в 2017 году рекордную прибыль банковского сектора РФ в 1,2-1,3 триллиона рублей.