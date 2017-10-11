Кудрин считает целесообразной санацию "Открытия" и Бинбанка

НЬЮ-ЙОРК, 11 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Решения ЦБ об оздоровлении банков "ФК Открытие" и Бинбанка были целесообразны, чего нельзя сказать о спасении средних и мелких банков, считает экс-министр финансов РФ и глава совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин.

"Открытие" и Бинбанк, которые входят в топ-12 в РФ по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

"Я очень сдержанно относился к санации средних и мелких банков в последние годы, но эти два последних случая с "Открытием" и Бинбанком – это рациональные действия", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах форума Московской биржи в Нью-Йорке.

Также Кудрин полагает, что ЦБ будет более внимательно контролировать деятельность банков, берущих на себя обязательства по санации других участников банковского рынка. "Я думаю, что по крупным банкам ЦБ будет сейчас более внимательную политику осуществлять", — подчеркнул он.