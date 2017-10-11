Суд оставил бизнес-омбудсмена Титова в процессе по отзыву лицензии у "Югры"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил бизнес-омбудсмена Бориса Титова в числе участников процесса по заявлению банка "Югра" о восстановлении лицензии, отклонив ходатайство ЦБ об его исключении из процесса, передает корреспондент РИА Новости.

Суд в среду рассматривает заявление "Югры", входившей в топ-30 российских банков, которая в лице своих бывших топ-менеджеров и собственников требует признать недействительным приказ ЦБ от 28 июля об отзыве лицензии. Титов указан в заявлении как третье лицо.

"Ходатайство об исключении уполномоченного по защите прав предпринимателей… оставить без удовлетворения", — сказала судья Наталия Дейна.