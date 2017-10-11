"Масса возможностей": мороженщик из Италии рассказал о бизнесе в Крыму

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Крым развивается с "космической скоростью" и открывает массу возможностей перед иностранными предпринимателями, заявил в интервью Sputnik Italia итальянский бизнесмен, "крымский мороженщик" Роберто Лелли.

Предприниматель переехал на полуостров 8 лет назад. Ему принадлежит севастопольский бар "Пьячере", в котором можно попробовать 42 вида итальянского мороженого, сделанного вручную. По словам Лелли, фирма активно сотрудничает с российскими поставщиками, которые импортируют высококачественные ингредиенты, и в результате получается "отличный продукт".

О севастопольцах бизнесмен отзывается как о добрых и порядочных людях, многие из которых интересуются его родиной. "Честно говоря, иногда чувствую себя маленьким послом. У местных жителей нет особенных контактов с итальянцами, поэтому, если ты итальянец, то олицетворяешь собой всю Италию", — признался он.

Лелли убежден, что Крым — идеальное место для тех, кто хочет начать бизнес "с чистого листа", о чем часто говорит своим соотечественникам. "Возможностей, которые предлагает Крым, масса, и мне кажется, особенно много их для малого бизнеса <…> потому что крупные концерны и мультинациональные компании не могут избежать санкций, а малому бизнесу проще", — считает предприниматель.

Он отметил, что ситуация на полуострове изменилась в лучшую сторону после его вхождения в состав России. "Я вижу значительный прогресс в Крыму. Когда он был в составе Украины, то был немного сам по себе", — сказал бизнесмен. По его словам, регион развивается с "космической скоростью", что делает его особо привлекательным для иностранных предпринимателей и инвесторов.

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