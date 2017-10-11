В Минфине рассказали, кто может заняться лицензированием майнинга

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Лицензированием майнинга в России, возможно, будет заниматься Федеральная налоговая служба (ФНС), но эта тема ещё не обсуждалась, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Основная задача лицензирования — это для целей налогообложения, поэтому, возможно, будет (этим заниматься — ред.) ФНС. Но это ещё даже не обсуждалось", — сказал Моисеев.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее в среду сообщил, что власти РФ могут до конца 2017 года выработать базовые позиции по регулированию эмиссии, обращения и майнинга криптовалют.

В начале октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что люди, которые занимаются майнингом криптовалют, должны понимать, что эта деятельность связана с очень большими рисками, это высокоспекулятивный, волатильный актив, и здесь возможны негативные последствия.