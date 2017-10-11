Силуанов рассказал о регулировании критовалют в России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Власти России могут до конца 2017 года выработать базовые позиции по регулированию эмиссии и обращения криптовалют, а также майнинга, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы будем вместе с Центральным банком готовить их (законодательные инициативы по регулированию эмиссии и обращения криптовалют, майнинга — ред.). Думаю, что до конца года базовые регуляторные позиции мы можем определить и, соответственно, такой рамочный закон сделать. Но потом, безусловно, он должен будет дорабатываться и уточняться", — рассказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, в какой период могут быть выработаны инициативы по регулированию эмиссии и обращения криптовалюты и майнинга в России.

"Там несколько тем: темы и для Минфина, и для ЦБ, и мониторинг (Росфинмониторинг — ред.)", — ответил он на вопрос, кто из ведомств будет регулировать тему криптовалют.