Минфин рассчитывает начать регулирование криптовалют в 2018 году

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Минфин надеется начать регулирование криптовалют в РФ с начала 2018 года, но есть риск не успеть к этому сроку, сообщил РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Чем скорее, тем лучше. Хотелось бы начать это с начала следующего года, но законопроект будет сложный, поэтому есть риск, что мы так быстро не успеем", — сказал Моисеев.

Замминистра финансов отметил, что в настоящее время законопроект о регулировании в России криптовалют ещё не написан.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что базовые позиции по регулированию эмиссий и обращения криптовалют в РФ могут быть выработаны до конца 2017 года.