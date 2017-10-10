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Экономика

Серьезная вещь: Путин предупредил о риске использования криптовалют

23:2110.10.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Сочи. 10 октября 2017Президент РФ Владимир Путин в Сочи. 10 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на совещании по криптовалютам, заявил, что их использование создает возможность для отмывания капиталов, ухода от налогов, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент отметил, что криптовалюты выпускает неограниченный круг анонимных субъектов, а их покупатели могут участвовать в преступной деятельности, к тому же по криптовалютам не существует обеспечения.

"В случае сбоя системы или надувания "пузырей", как сейчас модно говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему", — сказал Путин.

Подход к регулированию

Путин также заявил, что к вопросу регулирования криптовалют нужно подходить таким образом, чтобы защитить интересы граждан, бизнеса и государства, но при этом не создать излишних барьеров.

Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Олег Тиньков собирается запустить собственную криптовалюту

"Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия и законодательную базу", — отметил президент.

По его словам, России нужно опираться на международный опыт, создать такую систему, которая "позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить круг интересов граждан, бизнеса и государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами".

Он также отметил, что необходимо использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере.

Позиция ЦБ

О рисках использования криптовалют неоднократно говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, главными проблемами этого платежного средства являются анонимность транзакций, возможность использования в финансировании терроризма и незаконных доходах.

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на форуме Опора России. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кроме того, существует риск использования криптовалют как денежных суррогатов в расчетах за товары и услуги, добавила она.

По этим причинам глава ЦБ выступила против узаконивания и регулирования криптовалют, а также приравнивания их к иностранной валюте.

"Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, средства, которое применяется для расчетов за товары и услуги, против приравнивания к иностранным валютам, потому что, я уже не раз объясняла, мы понимаем — есть иностранная валюта, есть государства, которые ее выпускают, есть экономики, есть центральные банки, которые за этим стоят", — подчеркнула Набиулина.

Риски для вкладчиков

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство будет информировать граждан о рисках инвестиций в криптовалюты в рамках проектов стратегии развития финансовой грамотности в России.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Мы сейчас здесь видим больше рисков, чем рекомендаций по инвестированию в такого рода инструменты. Поэтому объяснение возможных последствий вложений в нерегулируемые малопрогнозируемые инструменты будут одними из вопросов, с которыми мы будем выступать", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, в свою очередь, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус.

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