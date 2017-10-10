Экс-руководство и собственники банка "Югра" оспорят решение арбитража

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывшее руководство и собственники банка "Югра" будут оспаривать решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего в удовлетворении их иска к Банку России, говорится в сообщении представителей экс-главы банка "Югра" Дмитрия Шиляева.

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность двух приказов Банка России от 7 июля, которыми в банк "Югра" была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Суд отклонил заявление собственников "Югры", требовавших признать приказы Центробанка недействительными.

"Бывшее руководство и собственники банка "Югра" намерены обжаловать решение Арбитражного суда города Москвы, отказавшего сегодня в удовлетворении их иска к Центробанку. Как заявил экс-председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев, он разочарован сегодняшним решением суда, но намерен оспаривать это решение для защиты интересов клиентов – вкладчиков и кредиторов", — говорится в сообщении представителей Шиляева.

Как отмечается, представитель "Югры" в суде Антон Александров продолжает настаивать на незаконности решения о вводе временной администрации. "Предписание о дорезервировании по кредитам было получено банком "Югра" 6 июля, однако срок его выполнения был очень короткий — до 15 часов 7 июля банк должен был доформировать резервы на огромную сумму", — пояснил Александров, слова которого цитируются в сообщении.

Александров также отметил, что, несмотря на рекордно короткие сроки, поставленные регулятором, банк "Югра" к 7 июля сформировал резервы на требуемую сумму. Однако, в этот день ЦБ издал приказ о вводе временной администрации, даже не проверив исполнения собственных же требований. "То есть, регулятор на основании отчетности за 5 июля проверял исполнение предписания, которое было вынесено 6 июля. Нонсенс", — пояснил он.

Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Банк входил в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов. Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Югры" осуществляются с 20 июля через пять банков-агентов. АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей.