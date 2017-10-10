Регулирование криптовалют должно защитить граждан и бизнес, заявил Путин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 10 окт — РИА Новости. России нужно выстроить регулирование криптовалют таким образом, чтобы с одной стороны защитить интересы граждан, бизнеса и государства, а с другой стороны не создать излишних барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по криптовалютам.

"Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия и законодательную базу. Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить круг интересов граждан, бизнеса и государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами", — сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что необходимо использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере.

"Важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы", — указал Путин.