Еврокомиссар: у ЕС нет правовых возможностей блокировать "Северный поток-2"

ВИЛЬНЮС, 10 окт — РИА Новости. Еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер заявила во вторник на пресс-конференции в Вильнюсе, что у ЕС нет правовых возможностей остановить или блокировать проект "Северный поток-2".

Ранее во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с Вестагер отметила, что газопровод "Северный поток — 2" противоречит энергетическим целям ЕС, а также повысит в будущем зависимость Европы от газа "Газпрома".

"Как сказал председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер, "Северный поток-2" не является проектом европейских интересов. Мы признаем, что у нас нет правовых возможностей преградить путь проекту, но у нас есть правовые основания для обеспечения непопадания "Северного потока" в правовой вакуум", — сказала на конференции Вестагер.

Она отметила, что если что-то и случиться, то "было бы хорошо иметь договоренность о том, что делать с инфраструктурой".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компания Nord Stream 2 AG создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода.

Морской газопровод пройдет через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря. Среди них — Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Кроме того, в соответствии с конвенцией Эспо в международных консультациях по проекту участвуют также Польша, Литва, Латвия и Эстония.