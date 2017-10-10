Сбербанк доверит роботам решение проблем с заемщиками

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сбербанк для решения вопросов с проблемными заемщиками сделал ставку на робоэдвайзинг и уже начал тестировать новую банковскую платформу, основанную на технологиях распределенных вычислений, сообщил первый зампред правления Сбербанка Максима Полетаев на ИТ-форуме Sberbank In-Memory Computing Day.

Робоэдвайзер — автоматизированная платформа, которая, в том числе, предоставляет финансовые консультации и сервис по созданию и управлению инвестициями в бизнесе. Глава Дальневосточного банка Сбербанка Дмитрий Суховеров в сентябре говорил, что половину решений в Сбербанке, которые еще пять лет назад принимались людьми, сейчас принимают машины, и это только начало.

"Мы создаем экосистему, в основе которой будет первая в мире банковская платформа, основанная на технологиях распределенных вычислений в памяти. Уже взяли на вооружение искусственный интеллект и стали использовать его при принятии решений о выдаче смарт-кредитов для малого бизнеса. Для решения вопросов с проблемными заемщиками сделали ставку на робоэдвайзинг", — приводятся в пресс-релизе Сбербанка слова Полетаева.

Благодаря нововведениям скорость разработки банковских продуктов существенно увеличится, повысится уровень автоматической обработки транзакций, отметил старший вице-президент Сбербанка Никита Волков, слова которого приводятся в сообщении.

"Операции на новой платформе мы уже проводим в пилотном режиме. Какое-то время старая и новая платформы будут работать параллельно: такой подход позволит незаметно для клиентов и без потерь для банка пройти многие этапы сложных миграций", – сообщил старший управляющий директор банка Михаил Хасин. Перевод систем банка на новую платформу будет проходить поэтапно, добавил он.

В ноябре 2016 года Сбербанк предложил построить на основе своих ресурсов и инфраструктуры экосистему по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-торговли, в частности, китайской Alibaba. Глава Сбербанка Герман Греф пояснял, что экосистема создается вокруг новой технологической платформы, которая должна быть построена к концу 2018 года.