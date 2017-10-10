Россия и Алжир наметили ориентиры по сотрудничеству в различных отраслях

ЗЕРАЛЬДА (Алжир), 10 окт — РИА Новости. России и Алжиру удалось наметить ориентиры по сотрудничеству в различных отраслях, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве и туризме, заявил премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья по итогам переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

"Сегодня были намечены новые ориентиры для сотрудничества в таких сферах как горнорудное дело, промышленность, сельское хозяйство, туризм, образование", — сказал Уяхья журналистам.

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что спектр возможностей для сотрудничества между РФ и Алжиром очень широк, касается не только энергетики. Есть перспективы в развитии промышленной и аграрной кооперации, в фармацевтике.