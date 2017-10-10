ЗЕРАЛЬДА (Алжир), 10 окт — РИА Новости. Россия продолжает обсуждать с другими странами реализацию сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы продолжаем обсуждать эти вопросы с другими странами", — сказал Медведев журналистам по итогам российско-алжирских переговоров в ответ на просьбу прокомментировать реализацию сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.