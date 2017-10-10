МВФ улучшил прогнозы по росту ВВП России на 2017-2018 годы

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогнозы роста ВВП РФ на 2017 и 2018 годы на 0,4 и 0,2 процентных пункта — до 1,8% и 1,6% соответственно, говорится в скорректированном октябрьском докладе фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

Прогнозы улучшены на фоне общего укрепления финансовой стабильности, более быстрого замедления инфляции, роста производства и укрепления национальной валюты.

В апреле МВФ прогнозировал рост экономики РФ в 2017 и 2018 годах на 1,4% в год. В июле фонд сохранил этот прогноз.

"Рост инфляции в Бразилии и России, согласно прогнозам, замедляется быстрее, чем ожидалось в апреле 2017 года, отражая более сильные эффекты от роста производства, укрепления валюты и благоприятного спада цен на продовольственные товары", — говорится в октябрьском докладе.

При этом фонд напоминает, что в российской экономике могут возникнуть негативные эффекты, связанные с ценами на нефть, сохранением оттока капитала, а также санкциями против нефтегазовых компаний и банков РФ.