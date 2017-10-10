В Прикамье создадут кластер по производству композитных материалов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство Пермского края и Ассоциация "Промышленный кластер Композиты Прикамья" подписали соглашение о создании промышленного кластера, говорится в сообщении на сайте правительства края.

В него вошло 16 участников: 14 организаций, которые производят промышленную продукцию: ПАО НПО "Искра", ООО "ТСТ", АО "ПЗ Маш", ООО "Феникс", ООО "Газ-система-сервис", ООО "РТЦ-Пром", ООО "ПСК Ренессанс", ООО "Аллтерм", ООО "Лабинструмент", ООО НПФ "Техсервис", ООО НТЦ "Турбопневматик", ООО НПП "Полис", ООО "Октаформ", ООО НПФ "Теплоэнергопром". Помимо этого, в кластер входит Пермский национальный исследовательский политехнический университет, а также Фонд "Региональный центр инжиниринга".

Кооперация участников нового промышленного кластера позволяет создать конечные продукты в сфере производства композитных материалов и изделий из них. В результате сотрудничества предприятий могут быть реализованы проекты в сфере разработки и организации серийного изготовления различных типоразмеров осевых вентиляторов, ротационно-пластинчатых компрессоров (РПК); производства изделий из полимерных композиционных материалов для транспортировки агрессивных материалов и жидкостей; энергонезависимых модульных компрессорных установок (ЭМКУ), а так же разработки производства и изготовления стеклопластиковых негабаритных емкостей и резервуаров.

Губернатор Пермского края Максим Решетников в своем послании Законодательному собранию заявил о необходимости развитии кластерной политики региона. Глава Прикамья отметил, что правительство края должно помогать снижать издержки предприятий, продвигать продукцию компании на экспорт и способствовать развитию промышленности. Создание новых и успешная работа уже функционирующих кластеров стимулирует развитие экономики региона.

Вновь созданный промышленный кластер уже подал заявку в Минпромторг России на получение статуса промышленного кластера. После регистрации "Композиты Прикамья" получит право на дополнительную федеральную поддержку для реализации производственных проектов в области импортозамещения.