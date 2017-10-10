В горах Ингушетии намерены разводить яков

МАГАС, 10 окт — РИА Новости. Адам Буражев. Руководство Минсельхоза Ингушетии намерено в ближайшее время завезти в горную часть республики яков для массового разведения, поголовье в перспективе может вырасти до 3000 голов, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухамед Гагиев на пресс-конференции, посвященной итогам участия в форуме "Золотая осень — 2017".

"Мы в Москве договорились с коллегами из Карачаево-Черкесской республики о приобретении у них яков местной породы, которых мы намерены разводить в горной зоне. Уже в ближайшее время мы завезем туда 200 голов, весной еще 300. Это очень неприхотливые животные, у них вкусное и полезное мясо, ценная шерсть, если они у нас приживутся и опыт окажется перспективным, то мы намерены увеличить поголовье 3000 голов", — сказал Гагиев.

По его словам, на форуме были достигнуты договоренности о сотрудничестве и поставках различных продуктов из Инушетии, в частности, большой интерес проявлялся к местным яблокам, мясу, молочной продукции, шоколаду и меду. Министр подчеркнул, что стенд республики посещали также представители других стран.

"В частности, делегация Катара заинтересовалась выставленной продукцией. В ходе обсуждения была достигнута договоренность об участии Ингушетии на сельскохозяйственной ярмарке в этой арабской стране, где состоится более конкретное обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества", — сказал Гагиев.

Глава аграрного ведомства высоко оценил итоги участия республики в форуме. По его словам, Ингушетия получила несколько наград — Гран-При, две золотые и одну серебряную медали, а также 28 грамот.

Главный аграрный праздник страны проходил на ВДНХ 4-7 октября и в нем приняли участие представители практически всех субъектов страны, а также иностранные делегации. Ингушетия представила на форуме около 90 наименований мясо-молочной, рыбной, фруктово-овощной, пчеловодческой продукции, зерновых культур. Гости выставки имели возможность попробовать представленную продукцию, после чего отмечали высокое качество продуктов.

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