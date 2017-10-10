В ЕР не видят оснований для введения прогрессивной шкалы налогообложения

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В "Единой России" не видят оснований для введения в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и не будут поддерживать соответствующие законопроекты оппозиционных фракций, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Он сообщил, что в четверг состоится заседание Госдумы, на котором будут рассмотрены приоритетные законопроекты фракций, в числе которых проекты КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" о введении прогрессивной шкалы подоходного налога, а также проект об отмене транспортного налога.

"Когда вводилась плоская шкала налогообложения, это дало очень серьезный позитивный результат, и собираемость налогов резко выросла. Буквально в течение нескольких лет те серые доходы, которые просто не декларировались, с которых не уплачивались налоги, вышли наружу. На сегодняшний день нет каких-то веских оснований для того, чтобы отказываться от этого решения", — сказал Жуков журналистам.

Он отметил, что введение прогрессивной шкалы, особенно если прогрессия будет достаточно большой, может снова привести к тому, что доходы граждан уйдут в тень.

"Поэтому, я думаю, что "Единая Россия" не будет поддерживать эти законопроекты", — сказал Жуков. Он добавил, что подобные законопроекты уже рассматривались неоднократно.