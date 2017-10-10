Литва помогла Латвии купить СПГ из США, рассчитывая на дотации ЕС

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Литва фактически субсидировала латвийскому предприятию покупку американского сжиженного природного газа (СПГ), надеясь получить для своего плавучего терминала "Независимость" статус регионального, а следовательно — дотации Евросоюза, сообщает Sputnik Латвия.
Как заявил замгендиректора Linas Agro Group Андрюс Пранцкявичюс, последующие грузы также пойдут в Латвию. При этом он отметил, что СПГ стоит дешевле, а терминал "Независимость" предложил более выгодные условия, чем "Газпром".
По словам доктора технических наук Адриана Дависа, нетто-цена СПГ летом действительно может быть ниже, чем трубопроводного газа, из-за особенностей графика поставок "Газпрома" в Прибалтику. Однако издержки терминала и транспортировки съедят выгоду, считает эксперт.
Аренда плавучего терминала СПГ в Клайпеде обходится Литве в 160 тысяч долларов в день. "При проектной загрузке (10 миллионов кубометров регазифицированного газа в сутки) себестоимость тысячи кубометров, полученных через терминал, увеличивается на 16 долларов только за счет аренды", — пояснил Давидис.
Однако для LDT и Linas Agro Group сделка действительно невероятно удачна.
Литва, вопреки европейским регулирующим нормам, запрещающим перекрестные субсидии, дотирует "Независимость", распределяя издержки терминала на тарифы магистральных и распределительных трубопроводов. Поэтому литовская сельхозкомпания, закупая газ для своей латвийской птицефабрики, ничего не платит за доставку. А для "Независимости" — это экспорт и заявка на региональный масштаб.
Несмотря на небольшой объем поставок, Вильнюс получает возможность настаивать на региональном характере терминала. Если эту заявку примут в Брюсселе, затраты на "Независимость" поделят между Литвой, Латвией и Эстонией. Литовский оператор магистральных трубопроводов Amber Grid уже заявил, что хотел бы получать от ЕС на терминал в Клайпеде до 150 миллионов евро в год — втрое больше годовой арендной платы.