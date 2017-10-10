Литва помогла Латвии купить СПГ из США, рассчитывая на дотации ЕС

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Литва фактически субсидировала латвийскому предприятию покупку американского сжиженного природного газа (СПГ), надеясь получить для своего плавучего терминала "Независимость" статус регионального, а следовательно — дотации Евросоюза, сообщает Sputnik Латвия.

В августе Lietuvos duju tiekimas (LDT) закупила у американской компании Cheniere Energy 140 тысяч кубометров СПГ, а месяц спустя почти весь газ приобрела литовская сельхозкомпания Linas Agro Group для своей птицефабрики в Латвии. При этом годовая потребность Linas Agro Group составляет семь миллионов кубометров, а 140 тысяч кубометров СПГ эквивалентны 90 миллионам кубометров трубопроводного газа. То есть либо Linas Agro Group закупила в 12 раз больше, чем нужно, либо для Латвии предназначалась далеко не вся партия.

Как заявил замгендиректора Linas Agro Group Андрюс Пранцкявичюс, последующие грузы также пойдут в Латвию. При этом он отметил, что СПГ стоит дешевле, а терминал "Независимость" предложил более выгодные условия, чем "Газпром".

По словам доктора технических наук Адриана Дависа, нетто-цена СПГ летом действительно может быть ниже, чем трубопроводного газа, из-за особенностей графика поставок "Газпрома" в Прибалтику. Однако издержки терминала и транспортировки съедят выгоду, считает эксперт.

Аренда плавучего терминала СПГ в Клайпеде обходится Литве в 160 тысяч долларов в день. "При проектной загрузке (10 миллионов кубометров регазифицированного газа в сутки) себестоимость тысячи кубометров, полученных через терминал, увеличивается на 16 долларов только за счет аренды", — пояснил Давидис.

Поскольку реальная загрузка "Независимости" составляет не более 40%, то арендные затраты на тысячу кубов удваиваются, составляя не менее 30 долларов. К ним надо прибавить расходы на регазификацию, администрацию и тому подобное, добавил эксперт.

Однако для LDT и Linas Agro Group сделка действительно невероятно удачна.

Литва, вопреки европейским регулирующим нормам, запрещающим перекрестные субсидии, дотирует "Независимость", распределяя издержки терминала на тарифы магистральных и распределительных трубопроводов. Поэтому литовская сельхозкомпания, закупая газ для своей латвийской птицефабрики, ничего не платит за доставку. А для "Независимости" — это экспорт и заявка на региональный масштаб.

Несмотря на небольшой объем поставок, Вильнюс получает возможность настаивать на региональном характере терминала. Если эту заявку примут в Брюсселе, затраты на "Независимость" поделят между Литвой, Латвией и Эстонией. Литовский оператор магистральных трубопроводов Amber Grid уже заявил, что хотел бы получать от ЕС на терминал в Клайпеде до 150 миллионов евро в год — втрое больше годовой арендной платы.