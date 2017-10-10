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Экономика

Евросоюзу рекомендовали создать отдельный инвестфонд для Украины

13:0410.10.2017
03151
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского Союза. Архивное фотоФлаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Комитет Европарламента по международным делам подготовил проект рекомендаций ассамблеи для институтов Евросоюза к саммиту "Восточного партнерства" в ноябре в Брюсселе, в котором содержится призыв создать инвестиционный траст-фонд для Украины.

Здание парламента Венгрии в Будапеште
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Европарламент предлагает "создание отдельного инвестиционного окна в форме трастового фонда для Украины, основанного на лучших практиках многосторонних донорских документов, подчеркивая, что этот фонд должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности, в социальную и экономическую инфраструктуру", говорится в документе, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.

Согласно рекомендациям, Европарламент также поручает Еврокомиссии совместно с Европейским инвестиционным банком "предложить меры по реализации нового европейского инвестиционного плана для Украины и других стран "Восточного партнерства", которые добились наибольшего прогресса в реформах в направлении постепенной экономической и политической интеграции с Европейским союзом, путем увеличения кредитоспособности Европейского инвестиционного банка с нынешних для "Восточного партнерства" уровней в 1,6 миллиарда евро в год и с учетом положений европейского плана внешних инвестиций".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© AFP 2017 / DPA/Bernd von Jutrczenka
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Как заявил ранее первый вице-премьер Украины, глава Минэкономики Степан Кубив, Киев рассчитывает получать не менее 5 миллиардов долларов инвестиций в год в рамках реализации предложенного Литвой "плана Маршала для Украины", который предусматривает финансовую поддержку страны со стороны ЕС. По словам Кубива, предполагается, что инвестиции позволят достичь роста экономики в 5-7%. При этом он уточнил, что инвестиции будут идти на развитие среднего и малого бизнеса.

Вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис ранее заявил, что исполнительная коллегия ЕС ожидает от Киева выполнения условий, в том числе в области реформ, необходимых для получения последнего транша макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро.

Общий объем третьего пакета макрофинансовой помощи Евросоюза, одобренной в мае 2015 года и заканчивающийся в ближайшие месяцы, составляет 1,8 миллиарда евро. Предыдущий, второй транш из нее был выдан в начале апреля этого года. Средства выделяются стране Евросоюзом при выполнении ее властями определенных условий, в том числе по имплементации реформ.

Заседание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли в сентябре заявил, что страна рискует остаться без 600 миллионов евро макрофинансовой помощи ЕС, если Верховная рада не отменит мораторий на экспорт необработанной древесины. Он также сообщил, что остаются шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией, социальных выплат для переселенцев, в области торговли и энергетики, которые так и не были выполнены Украиной. И если ситуация не изменится, страна не получит последний транш макрофинансовой помощи.

В июле сообщалось, что Киев и ЕС договорились активизировать усилия по реализации совместной программы проведения реформ на Украине для того, чтобы украинская сторона до конца года могла получить третий транш макрофинансовой помощи от ЕС на 600 миллионов евро. Отмена Киевом моратория на экспорт леса-кругляка является одним из главных условий для выделения средств.

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