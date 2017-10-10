Евросоюзу рекомендовали создать отдельный инвестфонд для Украины

БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Комитет Европарламента по международным делам подготовил проект рекомендаций ассамблеи для институтов Евросоюза к саммиту "Восточного партнерства" в ноябре в Брюсселе, в котором содержится призыв создать инвестиционный траст-фонд для Украины.
Согласно рекомендациям, Европарламент также поручает Еврокомиссии совместно с Европейским инвестиционным банком "предложить меры по реализации нового европейского инвестиционного плана для Украины и других стран "Восточного партнерства", которые добились наибольшего прогресса в реформах в направлении постепенной экономической и политической интеграции с Европейским союзом, путем увеличения кредитоспособности Европейского инвестиционного банка с нынешних для "Восточного партнерства" уровней в 1,6 миллиарда евро в год и с учетом положений европейского плана внешних инвестиций".
Вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис ранее заявил, что исполнительная коллегия ЕС ожидает от Киева выполнения условий, в том числе в области реформ, необходимых для получения последнего транша макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро.
Общий объем третьего пакета макрофинансовой помощи Евросоюза, одобренной в мае 2015 года и заканчивающийся в ближайшие месяцы, составляет 1,8 миллиарда евро. Предыдущий, второй транш из нее был выдан в начале апреля этого года. Средства выделяются стране Евросоюзом при выполнении ее властями определенных условий, в том числе по имплементации реформ.
В июле сообщалось, что Киев и ЕС договорились активизировать усилия по реализации совместной программы проведения реформ на Украине для того, чтобы украинская сторона до конца года могла получить третий транш макрофинансовой помощи от ЕС на 600 миллионов евро. Отмена Киевом моратория на экспорт леса-кругляка является одним из главных условий для выделения средств.