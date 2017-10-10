Неэффективный бизнес "отомрет" из-за низкой инфляции, считает Орешкин

МАРРАКЕШ, 10 окт — РИА Новости. Неэффективные бизнес-модели отомрут в период низкой инфляции, что в долгосрочном периоде позитивно скажется на экономическом росте, полагает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Ранее Орешкин заявлял, что низкая инфляция в РФ стала одной из причин ухудшения финансового состояния "ВИМ-Авиа", так как ее бизнес-модель в этих условиях оказалась неэффективной. Также он говорил, что низкая инфляция обнажила проблемы банковского сектора.

"Она (низкая инфляция — ред.) может затронуть всех тех, где бизнес-модель была построена неэффективно, где рентабельность была низкая, а выживаемость бизнеса базировалась на постоянном росте цен и постоянном увеличении выручки, тем самым за счет притока новых средств, особенно средств граждан, закрывалась и пряталась та неэффективность, которая была", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах министерской встречи Всемирной торговой организации.

"Соответственно низкий инфляционный режим и означает, что такие неэффективные бизнес-модели отмирают. Это, конечно, краткосрочный стресс, но средне- и долгосрочно — это очень положительно для экономического роста, потому что выгоду получают те, кто эффективно ведет бизнес", — уверен министр.

Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по инфляции на 2017 год до 3,2%. ЦБ также уточнил прогноз на этот год до 3,5-3,8%, что укладывается в цель по инфляции в 4% в год. Регулятор называет таргет страховкой от дефляции в России и полагает, что более низкая цель может создавать риски опасного для экономики продолжительного снижения потребительских цен.