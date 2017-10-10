Ирак намерен возобновить экспорт нефти из Киркука в Джейхан

ДУБАЙ, 10 окт — РИА Новости. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби потребовал как можно скорее возобновить экспорт нефти с месторождений Киркука в турецкий порт Джейхан, сообщило министерство нефти Ирака на своем сайте.

В понедельник министр провел встречу с послом Турции в Багдаде, с которым они, в частности, обсудили экспорт иракской нефти через порт Джейхан. По информации министерства, аль-Лаиби указал на необходимость ускорить возобновление экспорта нефти через сеть трубопроводов, которые идут от нефтяных месторождений в Киркуке до турецкого порта Джейхан через иракские провинции Салах-эд-Дин и Нейнава.

"Северной нефтяной компании, компании нефтяных проектов и трубопроводной компании дано указание представить срочный план для реализации проекта восстановления, полной и срочной модернизации сети трубопроводов по транспортировке нефти от месторождений в Киркуке к порту Джейхан в Турции", — привело министерство слова главы ведомства.

Представитель министерства нефти Ирака Исам Джихад отметил, что указание компаниям как можно быстрее восстановить работу сети нефтяных трубопроводов, идущих от Киркука, было дано после освобождения городов в провинциях Киркук, Нейнава и Салах-эд-Дин, которые находились под властью террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

По его словам, Ирак рассчитывает вернуться к прежнему объему экспорта нефти от 250 до 400 тысяч баррелей в сутки с возможностью нарастить экспортные поставки через "северный путь".

*Террористическая группировка, запрещенная в России