Ирак намерен возобновить экспорт нефти из Киркука в Джейхан

ДУБАЙ, 10 окт — РИА Новости. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби потребовал как можно скорее возобновить экспорт нефти с месторождений Киркука в турецкий порт Джейхан, сообщило министерство нефти Ирака на своем сайте.
В понедельник министр провел встречу с послом Турции в Багдаде, с которым они, в частности, обсудили экспорт иракской нефти через порт Джейхан. По информации министерства, аль-Лаиби указал на необходимость ускорить возобновление экспорта нефти через сеть трубопроводов, которые идут от нефтяных месторождений в Киркуке до турецкого порта Джейхан через иракские провинции Салах-эд-Дин и Нейнава.
"Северной нефтяной компании, компании нефтяных проектов и трубопроводной компании дано указание представить срочный план для реализации проекта восстановления, полной и срочной модернизации сети трубопроводов по транспортировке нефти от месторождений в Киркуке к порту Джейхан в Турции", — привело министерство слова главы ведомства.
По его словам, Ирак рассчитывает вернуться к прежнему объему экспорта нефти от 250 до 400 тысяч баррелей в сутки с возможностью нарастить экспортные поставки через "северный путь".
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