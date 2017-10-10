Литва призвала Евросоюз добиться выплат компенсаций от "Газпрома"

ВИЛЬНЮС, 10 окт — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте во вторник в рамках встречи с еврокомиссаром по конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что Литва надеется на то, что Еврокомиссия (ЕК) останется принципиальной в деле "Газпрома" и добьется возмещения за причиненный финансовый ущерб всем пострадавшим от монополии концерна странам, сообщает во вторник пресс-служба президентского дворца.

"Президент надеется, что Еврокомиссия останется принципиальной в вопросе крупных компаний, таких как "Газпром", когда, воспользовавшись доминирующим положением в 2004-2012 годах… Литве и другим странам ЕС пришлось платить цену за газ, превышающую рыночную", — говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе. Отмечается также, что глава Литвы призвала ЕК достичь того, чтобы "пострадавшим от монополии "Газпрома" странам была выплачена компенсация за причиненный финансовый ущерб" и обеспечить, чтобы в будущем были предоставлены конкурентные и отталкивающиеся от ситуации на рынке цены.

ЕК рассматривает антимонопольное дело против "Газпрома", в рамках которого в 2015 году выдвинула ему официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. ЕК предварительно одобрила предложения "Газпрома" и после этого проверяла реакцию рынка, собирая комментарии до 4 июня. А зампред правления концерна Александр Медведев сообщил, что проведет встречу с Вестагер 13 октября.

Глава Литвы также обсудила с Вестагер ситуацию с газопроводом "Северный поток — 2". "Президент на встрече подчеркнула, что газопровод "Северный поток — 2" противоречит энергетическим целям ЕС, а также повысит зависимость Европы от газа "Газпрома", — отмечает президентский дворец. Также Грибаускайте в очередной раз обсудила вопрос строящейся у границ с Литвой атомной станции (БелАЭС).

По словам президента, "это геополитический проект России, которым пытаются угрожать всей Европе, поэтому ЕС должен придерживаться принципиальной позиции – позволять попаданию на рынок Европы из третьих стран только той электроэнергии, которая произведена при соблюдении требований безопасности ЕС". Наконец, обсуждая вопрос о наложении на Литовские железные дороги штрафа в размере 28 миллионов евро за демонтаж в 2008 году железнодорожных путей, ведущих в Латвию, президент отметила, что "сложившаяся ситуация не только создает большую финансовую нагрузку для страны, но и может сильно подорвать имидж Литвы на международной арене".

В 2008 году польский нефтяной концерн Orlen, контролирующий нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе и нефтетерминал в Бутинге, принял решение воспользоваться услугами железнодорожного оператора (не ЛЖД) для доставки грузов со своего литовского предприятия в Латвию. Не желая терять крупного клиента, ЛЖД разобрали участок железнодорожных путей на границе с Латвией, по которому прибывали товарные составы на нефтеперерабатывающий завод компании Orlen в Мажейкяе.