Суд признал банкротом компанию Исмаилова "Прага-АСТ"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Прага-АСТ", которое владеет московским рестораном "Прага" и входит в группу АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд открыл в компании конкурсное производство сроком на полгода. Суд утвердил конкурсным управляющим Павла Лесникова, который до этого был временным управляющим. Отчет управляющего о ходе банкротства назначен на 20 марта.

Процедуру наблюдения в ООО "Прага-АСТ" столичный арбитраж ввел в апреле по заявлению БМ-Банка (входит в группу ВТБ). Тогда суд включил в реестр требований кредиторов компании Исмаилова задолженность перед банком в размере более 19,9 миллиарда рублей.