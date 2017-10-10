К соглашению ОПЕК+ привлекаются новые участники, рассказал Баркиндо

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт — РИА Новости, Инсаф Басиров. Консультации по привлечению новых участников к соглашению ОПЕК+ об ограничении добычи нефти продолжаются, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо.

"Когда мы собрали вместе 24 страны-производителя в декабре прошлого года, чтобы подписать историческое соглашение, мы дали четко понять, что оно открыто для других стран, которые могут захотеть присоединиться в этой добровольной, но благородной инициативе по восстановлению рынка", — заявил он журналистам в кулуарах Индийского энергетического форума, организованного в рамках конференции CERAWeek.

"Это все еще в работе, проводятся консультации с председателем конференции ОПЕК (министром энергетики Саудовской Аравии — ред.) Халидом аль-Фалихом вместе с (министром энергетики РФ — ред.) Александром Новаком чтобы выйти на отдельных и, если хотите, перспективных кандидатов, чтобы они присоединись к нам", — добавил Баркиндо.

"Думаю, те из них, которые были настроены скептически в отношении нашей решимости работать в координации в интересах отрасли, сейчас отошли от объяснимых сомнений благодаря уровню приверженности, уровню согласованности действий наших стран", — продолжил он.

Баркиндо заявил, что "хотел бы присоединиться к Новаку и аль-Фалиху, пригласив перспективных кандидатов, производителей присоединиться к этим усилиям". При этом он не стал отвечать на уточняющий вопрос, какие страны могут стать новыми участниками соглашения, отметив, что не хочет "предвосхищать" работу Новака и аль-Фалиха в преддверии ноябрьской встречи участников соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.