"Открытие" может нарастить бизнес, построив мультибанк на базе "Точки"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Один из крупнейших российских банков ФК "Открытие", санируемый сейчас Банком России, может увеличить бизнес на банковском рынке до 20-40% за счет продажи брендов онлайн банков "Точки" и Рокетбанка компании Qiwi в случае одобрения регулятором этой сделки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Рокетбанк и "Точка" — digital-банки, у них нет лицензии ЦБ, их бизнес построен на взаимодействии внутри банка "ФК Открытие", отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

"Текущая ситуация это фактически "перегруппирока" активов. Фактически, Qiwi меняет свои акции на банки Рокетбанк и "Точка". "ФК Открытие – это база клиентов для Qiwi и потенциал роста бизнеса на 20-40%. Насколько удастся реализовать этот потенциал, пока понять сложно, но в свое время Рокетбанк при переходе "под крыло" ФК "Открытие" нарастил активную базу с 15 тысяч до 100 тысяч клиентов", — отмечает он.

Расширение бизнеса Qiwi возможно только при адекватной оценке условий и тарифов, по которым крупные банки будут идти на сотрудничество с платформой, подчеркивает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

"Однако, по нашим оценкам, крупные игроки вряд ли на это пойдут, поскольку гораздо выгоднее сосредоточиться на своих каналах продаж. Именно поэтому мы не ждем в среднесрочной перспективе радикального роста банковского бизнеса Qiwi", — отмечает Сигал.

Новый поворот

Гендиректор компании Qiwi и ее основной акционер Сергей Солонин сообщил 5 октября, что банк "ФК Открытие" может до конца текущего года увеличить свою долю в Qiwi с 17,2% акций, а представитель "ФК "Открытие" уточнил РИА Новости, что Qiwi приобрела у банка право на бренды и программное обеспечение онлайн-банков Рокетбанк и "Точка".

Солонин еще рассказал, что Qiwi, ведет переговоры с пятью банками — Сбербанком, Альфа-банком, Райффайзенбанком, банком "АК Барс" и Тинькофф Банком об открытии счетов этих банков в "Точке", назвав этот сервис частью мультибанковской модели.

В свою очередь, в Банке России РИА Новости сообщили, что регулятор изучает сделку по продаже брендов "Точки" и Рокетбанка с точки зрения ее влияния на стоимость активов банка и его издержек. По результатам анализа сделка будет либо подтверждена, либо пересмотрена, заявили в ЦБ.

Банк "ФК Открытие" в 2016 году выкупил Рокетбанк у основателей компании и венчурного фонда Runa Capital. В мае 2017 года наблюдательный совет "Открытия" решил выделить Рокетбанк в отдельный филиал в составе кредитной организации. "Точка" — проект ФК "Открытие" для предпринимателей.

ЦБ в конце августа сообщил о санации банка "ФК Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), предоставив банку средства на поддержание ликвидности и на докапитализацию. По данным РИА Рейтинг, "ФК Открытие" на 1 сентября занимал 8-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 2,71 триллиона рублей.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Чистая прибыль компании по МСФО во втором квартале снизилась на 15% в гдовом выражении до 1,082 миллиарда рублей. "КИВИ Банк" по данным "РИА Рейтинг" на 1 сентября занимает 169-е место в списке российских банков с активами в 16,4 миллиарда рублей.

Мультибанк

Солонин коротко рассказал о том, как Qiwi хочет развивать с помощью "Точки" мультибанковскую модель. Когда клиент будет работать в "Точке" как в интерфейсе, то сможет выбирать банк — например, Альфа-банк, Тинькофф Банк и другие банки, в том числе ФК "Открытие", клиенты которого также будут задействованы в этом сервисе, пояснил Солонин.

Онлайн-банки "Точка" и "Рокет" — популярные конкурентоспособные программные продукты, имеющие свою клиентскую базу. До недавнего времени они были привязаны к банковской лицензии "Открытия", где и открывались клиентские счета, так как своей банковской лицензии у них нет, рассуждает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

"Если Qiwi удастся реализовать миграцию счетов клиентов и самих клиентов из "Открытия" в свой банк, то это усилит его конкурентные преимущества на рынке. Также существует риск того, что ЦБ попытается "развернуть" сделки по продаже прежним руководством банка этих активов. Учитывая проблемы санации "Открытия", я не уверен, что ЦБ пойдет на покупку еще и доли в Qiwi", — считает Путиловский.

Возможно, ФК "Открытие" планирует увеличить свою долю в Qiwi за счет передачи Qiwi брендов и технологий Рокетбанка и банка "Точка", продолжает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Интеграция "ФК Открытие" и Qiwi может способствовать экспансии Qiwi на рынке платежного сервиса", — считает эксперт.

Опасений за перспективы у Qiwi на рынке нет, наоборот — это ценный актив в свете популярности новых технологий, добавляет Ткачук из "Альпари".

"Интерес со стороны банка с ФК "Открытие" лишь подтверждает перспективы компании. Qiwi – финтех-надстройка над классическим банкингом. С учётом современных тенденций и перспектив, многие российские банки хотели бы иметь у себя такой актив. Ряд банков разрабатывает сервисы дистанционного обслуживания клиентов, но это может растянуться на годы, а тут – готовый проект", — рассуждает он.

Основная задача администрации банка "Открытие" — выделение различных бизнесов, сконцентрированных на балансе банка, отмечает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.

"Для Qiwi такая покупка, это безусловно стратегическое решение, однако, для его реализации необходимо не только купить бренды и программное обеспечение, но и обеспечить подключение к купленным активам инфраструктуры самого банка, так как сейчас Рокетбанк и "Точка" глубоко интегрированы в Банк "ФК Открытие", и используют для работы его лицензию", — оценивает он.

Без банковской инфраструктуры ни Рокетбанк, ни "Точка" не смогут существовать, поэтому Qiwi нужен банк партнер, который, скорее всего, и выиграет, получив новых клиентов к себе на обслуживание, заключает эксперт.