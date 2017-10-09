Путин поручил подготовить программу реструктуризации долгов регионов РФ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 ноября предоставить доклад по программе реструктуризации задолженности регионов перед федеральным бюджетом, сообщает официальный сайт Кремля.

Уточняется, что поручение предполагает пересмотр обязательств регионов перед федеральным бюджетом по всем ранее заключенным соглашениям о предоставлении им бюджетных кредитов.

Все регионы после реструктуризации должны будут ежегодно вносить платежи в течение семи лет в погашение накопленной задолженности. Так, в 2018–2019 годах платеж составит 5% от накопленной на 1 января 2018 года задолженности; в 2020 году — 10%; в 2021–2024 годах — 20%.

Кроме того, для регионов, обеспечивших в 2018-2019 годах темпы прироста налоговых и неналоговых доходов своего бюджета не ниже темпов инфляции, будет проводиться дальнейшая реструктуризация накопленной задолженности, с установлением ежегодного платежа: в 2020 и 2029 годах в размере 5% от накопленной на 1 января 2018 года задолженности; в 2021-2028 годах в размере 10%.

Правительство должно будет отчитаться об исполнении поручения президента до 1 ноября, далее – один раз в полгода.