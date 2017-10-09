Эксперты предлагают ограничить покупку криптовалюты для физлиц

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ограничение покупки криптовалюты для физических лиц предельной суммой в 600 тысяч рублей является одним из вариантов регулирования рынка, который в настоящее время предлагают эксперты, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, эксперты также выступают за тестирование такого инструмента квалифицированными инвесторами и за полный запрет.

"Это один из вариантов ограничения, легализовать и ограничить суммы… Такие предложения исходят от рынка, и есть другое предложение о полном запрете такого инструмента, есть подход, что наоборот нужно тестировать, но только квалифицированными инвесторами", — сказал Аксаков.

По словам депутата, предельная сумма покупки криптовалюты, по мнению отдельных экспертов, не должна превышать 600 тысяч рублей, чтобы избежать риска крупных потерь.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал о высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил РИА Новости в сентябре, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрироваться на легализации технологии блокчейн. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства.