Москва и Анкара обсудят новые правила поставок сельхозпродукции

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Торговое представительство РФ в Турции получило информацию об изменении правил поставок российской сельхозпродукции в эту страну и намерено в ближайшее время провести переговоры с турецкими властями по этому вопросу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

В понедельник Блумберг со ссылкой на имеющийся у него документ сообщил, что Анкара ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции из РФ, согласно которым российским экспортерам теперь необходимо получать разрешения в торгпредстве или дипмиссиях Турции в России. Член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете подтвердил РИА Новости, что Турция ввела новый порядок импорта сельскохозяйственной продукции из РФ.

"Минсельхоз России подтверждает данный факт. Российское торгпредство в Турции получило информацию от турецкого посольства в Москве. Данная дополнительная мера вступила в силу с сегодняшнего дня", — сообщили в министерстве.

Ведомство объяснило суть новых правил: обязательным становится заверение счетов-фактур, представленных в таможенные службы при импорте сельхозпродукции (пшеница, нерафинированное подсолнечное масло, кукуруза, сухой горох, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, твердая пшеница), страной происхождения которой является Россия.

"В ближайшее время представители российского торгпредства посетят основные турецкие ведомства и проведут ряд переговоров по данному вопросу. Минсельхоз России проводит ежедневный мониторинг ситуации на рынке в рамках сопровождения текущего товарооборота сельскохозяйственной продукции между Россией и Турцией", — добавили в министерстве.