Российские производители подозревают, что Турция избегает импорта из Крыма

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Новые правила поставок сельскохозяйственной продукции из России в Турцию предположительно введены для отслеживания и недопущения импорта продуктов из Крыма, считает исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.
В свою очередь член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете подтвердил РИА Новости, что Турция ввела новый порядок импорта сельскохозяйственной продукции из РФ для упорядочивания поставок, однако указал, что называть это ограничениями или запретом некорректно. По его словам, речь идет лишь об упорядочивании поставок продукции.
"Если товар будет происхождением из Крыма, счет-фактуру, судя по всему, не заверят", — считает он.
Исполнительный директор также указал, что официальной информации об ограничениях у Масложирового союза нет. По словам Мальцева, подобные ограничения не подразумевают запрета на экспорт сельхозпродукции в Турцию, однако являются дополнительным административным барьером.
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