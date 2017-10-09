Российские производители подозревают, что Турция избегает импорта из Крыма

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Новые правила поставок сельскохозяйственной продукции из России в Турцию предположительно введены для отслеживания и недопущения импорта продуктов из Крыма, считает исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.

В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся у него документ сообщило, что Анкара ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции из РФ, согласно которым российским экспортерам теперь необходимо получать разрешения в торгпредстве или дипмиссиях Турции в России. Согласно переданным агентством словам неназванного турецкого чиновника, эта мера является ответом на разрешение Россией поставок овощей только с девяти предприятий Турции.

В свою очередь член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете подтвердил РИА Новости, что Турция ввела новый порядок импорта сельскохозяйственной продукции из РФ для упорядочивания поставок, однако указал, что называть это ограничениями или запретом некорректно. По его словам, речь идет лишь об упорядочивании поставок продукции.

"Насколько мне известно, турецкая сторона требует заверения счета-фактуры в турецком консульстве на территории РФ в целях отслеживания поставок из Республики Крым. Скорее всего, это делается для того чтобы отследить поставки, осуществляемые со стороны Крыма", — сказал РИА Новости в свою очередь Мальцев.

"Если товар будет происхождением из Крыма, счет-фактуру, судя по всему, не заверят", — считает он.

Исполнительный директор также указал, что официальной информации об ограничениях у Масложирового союза нет. По словам Мальцева, подобные ограничения не подразумевают запрета на экспорт сельхозпродукции в Турцию, однако являются дополнительным административным барьером.

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