Россельхознадзор усилил контроль за продукцией четырех белорусских компаний

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россельхознадзор ввел усиленный контроль в отношении четырех белорусских мясных предприятий из-за обнаружения антибиотиков в продукции, соответствующее указание опубликовано на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации, вводится режим усиленного лабораторного контроля", — говорится в сообщении.

Причинами ввода усиленного лабораторного контроля стало то, что 22 сентября в говяжьих блоках предприятий "Империя 2009", мясокомбината "Кошелево", а также мясокомбината "Мир" были выявлены остатки тетрациклина.

Кроме того, 22 сентября остатки тетрациклина были выявлены в курином яйце птицефабрики "Оршанская".

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий. Например, в начале июля ведомство сообщало, что может ограничить ввоз мясо-молочной продукции сразу с нескольких белорусских предприятий из-за повторяющихся нарушений.