Глава Башкирии оценил ущерб от ящура в 40 миллионов рублей

УФА, 9 окт — РИА Новости. Ущерб от ящура в Башкирии составляет около 40 миллионов рублей, сообщил глава региона Рустэм Хамитов на совещании правительства республики.

В минувшую пятницу Хамитов установил карантин по ящуру на территории крестьянского хозяйства "Нур", сел Ермухаметово и Урмекеево Туймазинского района республики.

"Для ликвидации последствий от ящура потребуется порядка 35-40 миллионов рублей. Многодетные и малообеспеченные семьи на территории, где объявлен карантин, буквально с сегодняшнего дня начнут получать по 5 тысяч рублей. Мы это делаем, чтобы компенсировать покупку молочных продуктов питания ", — сказал Хамитов на совещании.

Он отметил, что, кроме того, необходимо приступить к полномасштабной выплате по ущербу домохозяйствам. "Чтобы никто не был обижен, надо работать с каждым двором индивидуально. Если граждане будут просить на отчужденную корову скотину, то надо рассматривать и этот вариант", — пояснил глава региона.

По данным заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ирека Мухаметдинова, уничтожению подлежит почти тысяча голов скота. "Уже уничтожено порядка 300 голов крупнорогатого скота, часть из них кремирована, специалисты продолжают эту работу. Ветеринары ведут мониторинг заболевания, в каждом дворе берут кровь животных на исследование, часть из них отправлена на анализ во Владимир, завтра получим результаты", — сообщил Мухаметдинов.

Он отметил, что специалисты ведут вакцинацию животных в радиусе 40 километров от очага вируса, закуплено 35 тысяч доз вакцины. По его данным, некоторые жители карантинных сел не хотят пускать во двор ветеринаров, не отдают заболевший скот. Чтобы решить эту проблему, местные власти привлекают правоохранительные органы.