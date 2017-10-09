Минтранс планирует обсудить судьбу "ВИМ-Авиа" с ее кредиторами

Пассажиры у стоек регистрации в аэропорту Домодедово, где произошла отмена рейсов авиакомпании ВИМ-Авиа

Пассажиры у стоек регистрации в аэропорту Домодедово, где произошла отмена рейсов авиакомпании ВИМ-Авиа

СОЧИ, 9 окт — РИА Новости. Минтранс РФ ближайшее время планирует встречу с кредиторами "ВИМ-Авиа" для обсуждения дальнейшей судьбы авиакомпании, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

"В ближайшее время планируется встреча с кредиторами "ВИМ-Авиа" для обсуждения дальнейшей судьбы компании", — сообщил Соколов в понедельник.

Он еще раз отметил, что судьба проблемной компании находится в руках ее кредиторов.