Доходность НПФ в 2017 году будет выше инфляции, заявил глава ПФР

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Доходность негосударственных пенсионных фондов по итогам 2017 года будет выше инфляции, заявил глава Пенсионного фонда РФ на заседании в Совете Федерации.
По данным ЦБ, средневзвешенная доходность от инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2016 год составила 9,6% годовых при инфляции в 5,4%.
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений Внешэкономбанком (управляет пенсионными накоплениями так называемых "молчунов" — граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ) в 2016 году также обогнала инфляцию, составив, по данным госкорпорации, 10,53%.