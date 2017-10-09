Доходность НПФ в 2017 году будет выше инфляции, заявил глава ПФР

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Доходность негосударственных пенсионных фондов по итогам 2017 года будет выше инфляции, заявил глава Пенсионного фонда РФ на заседании в Совете Федерации.

"Обгонят (доходы), потому что инфляция в этом году, планируют, что 3,2% будет", — заявил Дроздов, пояснив, что низкая инфляция дает больше возможностей для использования большего числа финансовых инструментов для повышения доходности.

По данным ЦБ, средневзвешенная доходность от инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2016 год составила 9,6% годовых при инфляции в 5,4%.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений Внешэкономбанком (управляет пенсионными накоплениями так называемых "молчунов" — граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ) в 2016 году также обогнала инфляцию, составив, по данным госкорпорации, 10,53%.