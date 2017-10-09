Индия требует у ОПЕК устранить разницу в ценах на нефть для Азии и Запада

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Индия настаивает на том, чтобы страны ОПЕК устранили разницу в ценах на нефть для потребителей Азии и западных стран, сообщил агентству Блумберг министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан.

"Думаю, что ОПЕК необходимо учитывать наш вопрос", — заявил министр агентству в рамках встречи с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо в Нью-Дели. По словам министра, на которые ссылается агентство, Индии необходимы стабильные и разумные цены на сырье в интересах потребителей.

По данным сентябрьского доклада ОПЕК, спрос на нефть со стороны Индии в 2017 году составит 4,65 миллиона баррелей в день, что почти на 3,5% выше показателя за 2016 год. Это около 35% спроса со стороны развивающихся стран Азии и около 14% спроса со стороны всех развивающихся стран.