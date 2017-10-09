Медведев уверен, что визит в Алжир поможет укреплению партнерства с Россией

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что визит в Алжир послужит дельнейшему укреплению взаимовыгодного партнёрства двух стран, в ходе визита главы кабмина планируется подписание нескольких документов о сотрудничестве.
В понедельник началось северо-африканское турне Медведева. Визит в Алжир запланирован на 9-10 октября. Затем он посетит Марокко.
Медведев отметил, что Алжир в течение многих лет входит в число ведущих торгово-экономических партнёров России в Африке и арабском мире. По его словам, в 2016 году товарооборот удвоился.
"В денежном выражении он (товарооборот) составил почти 4 миллиарда долларов. Это довольно неплохо, но нам надо стремиться к большему. В ближайшие годы у нас есть возможности существенно увеличить этот объём за счёт новых направлений работы. Сейчас мы активно их обсуждаем", — рассказал премьер.
"И сегодня, оценивая прошедшие с тех пор полтора с лишним десятилетия, могу уверенно сказать: наши страны успешно сотрудничают во многих сферах – от энергетики до международной политики", — подчеркнул Медведев.
По его словам, после распада СССР оказались свёрнуты многие амбициозные проекты. "Теперь мы навёрстываем упущенное", — добавил он.