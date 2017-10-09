Россия высоко ценит диалог с Алжиром в нефтегазовой сфере, заявил Медведев

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия высоко ценит диалог и возможность находить компромиссы с Алжиром в нефтегазовой сфере, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Россия и Алжир являются крупными экспортерами газа в Европу. Благодаря этому мы слаженно взаимодействуем на международных площадках, включая Форум стран – экспортеров газа и ОПЕК, когда дело касается нефти. Россия высоко ценит этот диалог, возможности находить компромиссы", — сказал он в интервью алжирскому информационному агентству APS в преддверии своего визита.

Медведев отметил, что вопросы энергетики играют особую роль в двусторонних связях. "Многие российские компании активно занимаются разведкой и разработкой углеводородов на территории Алжира, участвуют в строительстве и реконструкции нефте- и газопроводов, других инфраструктурных объектов", — сказал премьер.

По его словам, у РФ и Алжира есть перспективы сотрудничества, это зависит от обеих сторон.

"Если говорить о перспективах сотрудничества, то они зависят от обеих сторон. И я уверен, что наши страны в равной степени заинтересованы в развитии и других направлений. Возможности для этого у нас, безусловно, есть", — пояснил он.