Страховщики оценили сумму ущерба от пожара в ТЦ "Синдика"

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (29)

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Сумма ущерба по пожару в ТЦ "Синдика", по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), может достигать пяти миллиардов рублей, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.

По его словам, сейчас выясняется, был ли объект застрахован, так как именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество.

"Что касается автомобилей на парковке, то их владельцы могут рассчитывать на компенсацию в случае наличия страховки КАСКО (ОСАГО на такие случаи не распространяется, обязательная автогражданка — это ответственность самого автовладельца при управлении ТС)", — заключил президент ВСС.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, два человека. К тушению пожара привлечена авиация.

Общая площадь торгового комплекса — 150 тысяч квадратных метров, есть подземная парковка на 5200 машиномест. После объявления эвакуации посетителям загоревшегося ТЦ не позволили забрать машины. Сообщалось о взрывах автомобилей на парковке.