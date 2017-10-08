Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР вопреки санкциям

ТОКИО, 8 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Линия на параллельное развитие экономики и ядерной программы была правильной, и народное хозяйство КНДР показывает рост в этом году, заявил лидер страны Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.

"Сложившееся положение доказывает, что наша партия продвигалась по правильному пути параллельного развития экономического строительства и строительства ядерных сил и энергично продвигалась по пути чучхейского (основанного на идеях чучхе – ред.) социализма. Несмотря на жестокие санкции США и их сателлитов, народное хозяйство возросло", — привело слова лидера страны северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын заявил, что "нужно укрепить опору на собственные силы, сорвать попытки развязывания ядерной войны и гнусные происки санкций". По его словам, ядерное оружие – это "меч-кладенец, позволяющий народам наслаждаться счастливой жизнью под синим небом, разогнав ядерные тучи насилия", а также "силы сдерживания, защищающие мир и безопасность на Корейском полуострове и в странах Северо-Восточной Азии". Они необходимы "для защиты от долговременной ядерной угрозы американского империализма", добавил Ким Чен Ын.

Он отметил, что США "фабрикуют резолюции о санкциях СБ ООН для уничтожения суверенитета КНДР и беснуются в предсмертной агонии". "Силы науки и техники являются основным рычагом для того, чтобы разбить" происки США, а также чтобы "добиться подъема в построении социалистической экономической державы", заключил Ким Чен Ын.

Курс на параллельное развитие экономики и ядерной и ракетной программ был объявлен на первом за 36 лет съезде Трудовой партии Кореи в мае 2016 года.