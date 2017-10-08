Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР вопреки санкциям

ТОКИО, 8 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Линия на параллельное развитие экономики и ядерной программы была правильной, и народное хозяйство КНДР показывает рост в этом году, заявил лидер страны Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.
Ким Чен Ын заявил, что "нужно укрепить опору на собственные силы, сорвать попытки развязывания ядерной войны и гнусные происки санкций". По его словам, ядерное оружие – это "меч-кладенец, позволяющий народам наслаждаться счастливой жизнью под синим небом, разогнав ядерные тучи насилия", а также "силы сдерживания, защищающие мир и безопасность на Корейском полуострове и в странах Северо-Восточной Азии". Они необходимы "для защиты от долговременной ядерной угрозы американского империализма", добавил Ким Чен Ын.
Курс на параллельное развитие экономики и ядерной и ракетной программ был объявлен на первом за 36 лет съезде Трудовой партии Кореи в мае 2016 года.