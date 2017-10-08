Путин назвал АПК одной из самых динамичных отраслей российской экономики

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал агропромышленный комплекс одной из самых динамичных отраслей экономики страны, сообщается на сайте Кремля.

"Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс – одна из самых динамичных отраслей нашей экономики. В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю урожай зерна – порядка 130 миллионов тонн. Причём таких показателей удалось достичь не в самых благоприятных погодных условиях", — говорится в обращении Путина по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По словам президента, Россия подтверждает свой статус ведущей зерновой державы и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. Он также отметил позитивную динамику и по другим направлениям: производство свинины и мяса птицы, сбор масличных культур, сахарной свеклы, фруктов, овощей.

"Мы видим, что меры, направленные на стимулирование отрасли, доказывают свою эффективность. При этом отрадно, что активно развиваются различные формы сельскохозяйственной деятельности: не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянские фермерские хозяйства", — сказал президент.

Глава государства отметил, что эта тенденция свидетельствует о возрождении исконных российских традиций. "И поддержка фермерского движения, как и в целом меры, направленные на развитие сельскохозяйственной отрасли, обязательно будет продолжена", — добавил он.

Путин отметил необходимость наращивать выпуск качественной экологически чистой продукции, развивать глубокую переработку, укреплять позиции на отечественном и мировом рынках, грамотно использовать естественные преимущества нашего сельского хозяйства. По его словам, приоритетом остаётся повышение качества жизни на селе. Это укрепление социальной сферы, обновление школ, поликлиник, учреждений культуры, строительство дорог и благоустройство сельских территорий.