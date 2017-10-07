"ВИМ-Авиа" 7 октября перевезла почти 700 пассажиров

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" за субботу перевезла 672 пассажира, до конца дня будет перевезено еще 475 пассажиров, сообщили в Минтранс РФ.
"Авиакомпания "ВИМ-Авиа" постепенно завершает выполнение зарубежных чартерных программ. За сегодняшний день "ВИМ-Авиа" уже выполнила шесть рейсов, которыми перевезено 672 пассажира", — говорится в сообщении.
На 8 октября в расписании авиакомпании шесть рейсов, в том числе по маршруту Сиань — Внуково, а также по два рейса из Внуково в Анталью и обратно.
В среду Минтранс сообщал, что "ВИМ-Авиа" со вторника, 3 октября, перевозит пассажиров в плановом режиме, а до середины октября завершит все рейсы. Практически всех пассажиров ее международных чартеров туроператоры переоформляют на рейсы других авиакомпаний.