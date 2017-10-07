Стимулы для Самотлора выгодными и бюджету, и "Роснефти", считает эксперт

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Стимулирование разработки Самотлорского месторождения "Роснефти" выгодно не только компании, но и российскому бюджету, сообщил РИА Новости гендиректор "ИнфоТЭК-Терминал" Рустам Танкаев.

Минфин и "Роснефть" в пятницу сообщили о том, что согласовали предоставление инвестиционных стимулов по налогу на добычу полезных ископаемых для Самотлорского месторождения, в результате чего ежегодное снижение НДПИ для него составит 35 миллиардов рублей в течение 10 лет. Планируется, что этот механизм будет введен с 1 января 2018 года после принятия соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

"Критически необходимые стимулы будут компенсированы (бюджету — ред.) за счет новой дивидендной политики "Роснефти", предполагающей выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО, а также повышения инвестиционной активности компании, роста показателей эксплуатационного бурения и увеличения объемов добычи", — сказал Танкаев.

При этом эксперт уверен, что отсутствие инвестиционных стимулов могло бы привести к сокращению объемов бурения в зонах с низкой нефтенасыщенностью, а значит уменьшению доходной базы. В результате пострадала бы преимущественно не нефтяная компания, а бюджет. Благодаря же инвестиционным стимулам будет обеспечен высокий уровень бюджетных поступлений от разработки Самотлора, считает он.

"Практика таких стимулирующих мер должна быть продолжена для повышения экономической эффективности добычи и увеличения синергетического эффекта. Уплотнение сетки эксплуатационных скважин приведет к повышению конечного коэффициента извлечения нефти, а значит и к увеличению извлекаемых запасов нефти Самотлора, а запасы – это живые деньги на балансе России. В Саудовской Аравии именно за счет этого механизма обеспечивается в последние годы воспроизводство запасов", — заключил Танкаев.

В сентябре "Роснефть" обновила дивидендную политику компании, зафиксировав целевой уровень дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО после того, как в июне президент РФ Владимир Путин предложил компании рассмотреть этот вопрос. Предыдущий целевой уровень был зафиксирован в размере не менее 35% от чистой прибыли по МСФО. В сентябре глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что подобное увеличение выплат незначительно изменит инвестпрограмму, одновременно увеличив капитализацию, то есть в целом это положительное для компании решение.