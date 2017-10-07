Предела добычи нефти нет, он остается только в спросе, заявил Новак

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Предела добычи углеводородов практически нет, он остается только в спросе на них, рассказал министр энергетики России Александр Новак в ходе молодежного дня Российской энергетической недели.

"Есть такая теория — пик ойл, которая раньше очень активно обсуждалась в энергетическом сообществе. Пик ойл — когда производство и добыча нефти достигнет своего пика и уже не будет больше возможности увеличивать объемы добычи. Но последние лет десять уже ее не обсуждают, с тех пор, как появилась сланцевая нефть, появились новые технологии и мы видим, что предела добычи нефти, добычи углеводородов нет, есть только предел с точки зрения ограничения спроса. Новые технологии позволяют добывать даже практически из камня… Сейчас обсуждается теория максимального спроса на нефть", — сказал Новак.

Он пояснил, что, по оценкам экспертов, доля углеводородов в мировом энергобалансе сейчас составляет 85%, а через 20 лет может снизиться до 75%.

"Многие сходятся во мнениях на том, что в ближайшие 20 лет углеводороды будут в доле падать, но в абсолютном выражении расти, потому что энергопотребление в мире будет расти, к 2035 году общая потребность в энергии вырастет примерно на 30%", — отметил министр.

По его словам, рост энергопотребления стимулирует использование телефонов, компьютеров, майнинг криптовалют.