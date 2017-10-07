Предела добычи нефти нет, он остается только в спросе, заявил Новак

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Предела добычи углеводородов практически нет, он остается только в спросе на них, рассказал министр энергетики России Александр Новак в ходе молодежного дня Российской энергетической недели.
Он пояснил, что, по оценкам экспертов, доля углеводородов в мировом энергобалансе сейчас составляет 85%, а через 20 лет может снизиться до 75%.
"Многие сходятся во мнениях на том, что в ближайшие 20 лет углеводороды будут в доле падать, но в абсолютном выражении расти, потому что энергопотребление в мире будет расти, к 2035 году общая потребность в энергии вырастет примерно на 30%", — отметил министр.
По его словам, рост энергопотребления стимулирует использование телефонов, компьютеров, майнинг криптовалют.